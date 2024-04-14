Энергодар, Запорожская область, 14 апреля, 2024, 19:01 — ИА Регнум. Около 120 украинских беспилотников фиксируется в неделю над территорией Запорожской АЭС. Об этом сообщил директор станции Юрий Черничук.

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По его словам, о подобной активности беспилотников было доложено главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси.

«Активность дронов фиксируется уже на протяжении очень долгого времени, в последний визит мистера Гросси на площадку ему представили информацию о том, что порядка 120 дронов противника в неделю фиксируется в районе расположения станции. На тот момент не было непосредственного воздействия этих дронов на саму площадку», — рассказал директор ЗАЭС в эфире Первого канала.

Как передавало ИА Регнум, 13 апреля энергоблок № 4 Запорожской атомной электростанции переведён в режим «холодного останова». Отмечалось, что работы по расхолаживанию энергоблока № 4 были начаты накануне, процесс организован в соответствии со всеми необходимыми нормами и регламентами.

После неоднократных обстрелов ВСУ Запорожской АЭС Россия потребовала созвать внеочередную сессию совета управляющих МАГАТЭ. Заседание в закрытом формате для прессы провели 11 апреля в штаб-квартире агентства в Вене.

Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов указал, что МАГАТЭ не называет виновных в атаках на ЗАЭС, потому что об украинцах не принято говорить плохо. Киеву это развязывает руки для дальнейших безрассудных действий, добавил дипломат.

Помощник генерального секретаря ООН Мирослав Енча 11 апреля заявил, что всемирная организация присоединилась к призыву МАГАТЭ немедленно прекратить атаки на Запорожскую АЭС. Ни одно государство не получает выгоды ни в военном смысле, ни в политическом, атакуя ядерные объекты, отметил он.

Только в апреле украинские беспилотники несколько раз атаковали объекты на территории ЗАЭС. 5 апреля дроны ВСУ ударили в районы грузового порта и азотно-кислородной станции № 2. Через два дня прилёт был возле столовой, взрыв нанёс повреждения грузовику, с которого разгружали продукты. Это случилось через 20 минут после визита экспертов МАГАТЭ. Также ВСУ нанесли удар в районе грузового порта. После этого украинский дрон атаковал купол шестого энергоблока ЗАЭС.