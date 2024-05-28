Калининград, 28 мая, 2024, 15:49 — ИА Регнум. Давление на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) увеличилось. Это заметно по числу прилётов украинских дронов за последние два месяца. Об этом 28 мая по итогам обсуждения с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси ситуации вокруг ЗАЭС сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.

Таисия Воронцова/РИА Новости

«Мы можем сказать о заметном увеличении количества беспилотных летательных аппаратов в воздухе, большинство из них нейтрализуется», ― отметил глава госкорпорации.

Лихачёв подчеркнул, что обстрелы украинских войск являются единственным значимым риском для безопасности Запорожской АЭС.

«Нам очень хотелось бы, чтобы МАГАТЭ не только оказывало нам содействие в реализации всех принципов безопасности Рафаэля Гросси, но и было ещё одним справедливым каналом доведения информации до мирового сообщества о реальных угрозах Запорожской АЭС», ― подчеркнул гендиректор «Росатома».

По его словам, реальная угроза для ЗАЭС ― это бездумные и безрассудные действия киевских военных, которые пытаются спровоцировать российскую сторону на ответный огонь и запугать людей.

Глава «Росатома» отметил, что, несмотря на провокации и прямые угрозы во стороны ВСУ, персонал ЗАЭС делает всё, чтобы станция была безопасной.

Гросси в свою очередь заявил, что перезапуск Запорожской атомной электростанции сейчас невозможен. Однако, по его словам, стороны смогли достичь общего понимания мер по укреплению безопасности станции. Лихачёв согласился с ним и отметил, что непреложным условием для запуска Запорожской АЭС остаётся безопасность.

Как сообщало ИА Регнум, переговоры Лихачёва и Гросси состоялись в Калининграде 28 мая. Встреча в вип-зале аэропорта Храброво длилась более трёх часов. Ключевой темой консультаций стала безопасность Запорожской АЭС.

В ходе встречи Лихачёв подтвердил готовность России продолжать работу по обеспечению безопасности атомной электростанции. Он подчеркнул, что киевский режим регулярно устраивает провокации.

Также участники встречи обсудили аспекты сотрудничества России и международного агентства, в том числе перспективы развития мировой ядерной энергетики, и подтвердили договорённость продолжать контакты на регулярной основе. По итогам встречи Лихачёв заявил о необходимости донести до людей реальное положение дел на ЗАЭС.

Гендиректор МАГАТЭ 21 мая назвал ситуацию на ЗАЭС тревожной и очень хрупкой. Он подчеркнул, что около станции продолжается военная активность. По словам директора станции Юрия Черничука, за неделю над территорией Запорожской АЭС фиксируют около 120 украинских беспилотников.