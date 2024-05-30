Москва, 30 мая, 2024, 18:50 — ИА Регнум. Запорожская атомная электростанция продолжает сталкиваться с серьёзными рисками. Об этом 30 мая заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Запорожская АЭС продолжает сталкиваться с серьёзными рисками в области ядерной и физической безопасности. Мы не можем позволить себе ослабить бдительность ни на минуту», — приводит его слова пресс-служба агентства.

В МАГАТЭ отметили, что Гросси в ходе встречи с генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачёвым перечислил факторы, с которыми могут быть связаны риски для объекта.

По его словам, это проблемы с внешним энергоснабжением, обеспечение водой для охлаждения реакторов, а также вопросы, связанные с персоналом и поддержанием оборудования.

Глава МАГАТЭ добавил, что решение о перезапуске ЗАЭС может быть принято только после тщательного анализа всех аспектов ядерной и физической безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, переговоры Лихачёва и Гросси прошли в Калининграде 28 мая. Встреча в вип-зале аэропорта Храброво длилась более трёх часов. Ключевой темой консультаций стала безопасность Запорожской АЭС.

В ходе встречи Лихачёв подтвердил готовность России продолжать работу по обеспечению безопасности АЭС. Он подчеркнул, что киевский режим регулярно устраивает провокации.

Лихачёв подчеркнул, что давление на Запорожскую ЗАЭС со стороны ВСУ увеличилось, это заметно по числу прилётов украинских дронов за последние два месяца. Глава «Росатома» обратил внимание, что обстрелы украинских войск являются единственным значимым риском для безопасности ЗАЭС.

Гросси 21 мая назвал ситуацию на ЗАЭС тревожной и очень хрупкой. Он подчеркнул, что около станции продолжается военная активность. По словам директора станции Юрия Черничука, за неделю над территорией станции фиксируют около 120 украинских беспилотников.