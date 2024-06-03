Севастополь, 3 июня, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ) опубликовал кадры задержания украинских агентов в Севастополе, готовивших диверсии против военных Черноморского флота.

ЦОС ФСБ РФ. Кадр из видео

На кадрах видно, как сотрудники спецслужбы выходят из машины и бегут к автобусной остановке, на которой стоит мужчина, которого тут же задерживают. На других кадрах силовики выходят из автомобиля, добегают до иномарки, выводят пассажира и досматривают его. В конце записи видно, как подозреваемых доставляют на допрос.

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Как передавало ИА Регнум ранее, ФСБ раскрыла агентурную сеть украинских спецслужб в Севастополе, созданную для проведения диверсий против военнослужащих Черноморского флота, а также на объектах инфраструктуры. Были задержаны пять человек, которых завербовали на территории Запорожской области.

При обысках в домах подозреваемых были обнаружены три бомбы и несколько килограммов взрывчатых веществ, в том числе британского производства. Возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене и подготовке теракта. Один из задержанных планировал совершить диверсию на военном аэродроме, второй — подорвать высокопоставленного офицера, сообщил Центр общественных связей ФСБ.