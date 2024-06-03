Москва, 3 июня, 2024, 14:23 — ИА Регнум. Правительство России внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс РФ, подготовленные Министерством финансов для совершенствования налоговой системы, сообщил 3 июня журналистам глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, поправки касаются введения прогрессивной шкалы налогообложения на доходы физических лиц со ставками от 13% до 22%.

Также депутат информировал, что внесённый кабмином пакет состоит из пяти законопроектов, до их рассмотрения в первом чтении депутаты планируют провести встречи с экспертами, чтобы обсудить насущные вопросы, а также возможную корректировку и дополнение документов.

Макаров отметил, что Госдума рассмотрит налоговые поправки во внеочередном порядке, в течение 30 дней.

Как передавало ИА Регнум, 30 мая правительство России одобрило проект совершенствования налоговой системы. 28 мая Минфин предложил ряд изменений по выстраиванию обновлённой, сбалансированной налоговой системы в России.

В числе изменений — выстраивание прогрессивной шкалы НДФЛ. Так, для граждан, чей годовой доход не превышает 2,4 млн рублей, планируется, что ставка подоходного налога останется прежней — 13%. При доходах от 2,4 млн до 5 млн рублей в год она может составить 15%, а при годовом доходе до 20 млн рублей — 18%. В случае, если гражданин имеет доход до 50 млн в год, ставка НДФЛ для него должна будет равняться 20%, а доходы сверх этой величины предлагается облагать налогом по ставке 22%.

Благодаря нововведению семьи с детьми, имеющие доход не более 1,5 прожиточных минимумов в месяц на человека, смогут получить «кешбэк». Для них фактическая ставка НДФЛ составит всего 6%. Это нововведение коснётся примерно половины семей с двумя и более детьми. Не пострадают и доходы участников СВО.

Глава Минфина Антон Силуанов ранее отмечал, что прогрессивная шкала налога должна затронуть только обеспеченный класс, а не большинство населения. Он подчеркнул, что семьи с детьми должны оказаться в выигрыше от предстоящих налоговых изменений. Как следует из представленного проекта, из 64 млн работающих россиян прогрессивное налогообложение затронет только 2 млн человек (с доходом свыше 2,4 млн руб. в год или 200 тыс. рублей в месяц), или 3,2% работающего населения страны.

Кроме того, Минфин предложил повысить ставку налога на прибыль компаний с 20% до 25%, при этом сохранив принцип защиты инвестора от изменения налогового законодательства. Кроме того, инициатива ведомства предусматривает и ряд других изменений. По оценкам Министерства финансов, дополнительные доходы бюджетов всех уровней в России после совершенствования налоговой системы составят в 2025 году 2,6 трлн рублей. При этом 1,6 трлн рублей составят поступления в бюджет в результате повышения до 25% налога на прибыль организаций.

Целью изменений, как объясняли власти и эксперты, является выстраивание сбалансированной налоговой системы, которая сможет обеспечить поступление ресурсов для решения общенациональных задач, в том числе сокращения неравенства в обществе и экономике, решения социально-экономических вопросов российских регионов.