Москва, 29 мая, 2024, 05:27 — ИА Регнум. Дополнительные доходы бюджетов всех уровней в России после совершенствования налоговой системы составят в 2025 году 2,6 трлн рублей, говорится в подготовленном Минфином пакете изменений в Налоговый кодекс РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Принятие законопроекта приведёт к дополнительным доходам бюджетов бюджетной системы в размере порядка 2,6 трлн рублей в 2025 году», — цитирует документ телеканал РЕН ТВ.

Из них 1,6 трлн рублей составят поступления после повышения налога на прибыль организаций до 25%. Всего, по оценкам Минфина, до 2030 года включительно дополнительные доходы от этой меры должны составить 11,1 трлн рублей.

Кроме того, расширение прогрессивной шкалы НДФЛ с учётом всех вычетов позволит получить бюджетной системе страны в 2025 году 533 млрд рублей, а до 2030 года включительно — 3,1 трлн рублей.

Дополнительные доходы от введения акциза на никотиновую продукцию в 2025 году ожидаются на уровне 50 млрд рублей, а всего за шесть следующих лет — 331 млрд руб. Поступления акцизов на природный газ в Минфине оценили в 21,7 млрд рублей ежегодно, а от акциза на медицинский спирт — в 20 млрд рублей в год.

Изменения, затрагивающие упрощенную систему налогообложения, в совокупности за шесть лет позволят получить приблизительно 2,5 трлн рублей. В 2025 году также планируется получить дополнительно 29 млрд рублей после изменения, касающихся природной ренты, и 16 млрд рублей — от госпошлины за регистрацию прав на недвижимость.

Кроме того, возможная реализация регионами и муниципалитетами прав по повышению налогов на дорогостоящее имущество поможет привлечь в бюджеты 32 млрд рублей в 2025 году и около 214 млрд рублей за шесть лет.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая Минфин России представил проект изменений по выстраиванию обновлённой, более справедливой и сбалансированной налоговой системы. Госдума может принять их уже в весеннюю сессию, что позволит обеспечить реализацию поручений по ряду социально значимых вопросов, озвученных в рамках Послания президента Федеральному собранию РФ.

Минфин внёс в правительство РФ пакет законопроектов, включающий в себя поправки в Закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что прогрессивная шкала налога должна затронуть только обеспеченный класс, а не большинство населения. Он подчеркнул, что семьи с детьми должны оказаться в выигрыше от предстоящих налоговых изменений.