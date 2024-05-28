Москва, 28 мая, 2024, 22:03 — ИА Регнум. Минфин России представил проект изменений по выстраиванию обновлённой, более справедливой и сбалансированной налоговой системы. Изменения могут быть приняты Госдумой уже в весеннюю сессию, это позволит обеспечить реализацию поручений президента по ряду социально значимых вопросов, озвученных в рамках Послания президента Федеральному собранию, указали в ведомстве.

Иван Шилов ИА Регнум

Так, 28 мая Минфин внёс в правительство РФ пакет законопроектов, включающий в себя поправки в Закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы. Предложения будут рассмотрены на комиссии по законопроектной деятельности, а затем — на заседании правительства.

«При разработке поправок мы опирались на рекомендации Госдумы. Принятие предлагаемых изменений позволит обеспечить стабильные и предсказуемые условия для граждан, бизнеса и регионов на ближайшие шесть лет. И даст рост экономического благосостояния страны», — объяснил министр финансов Антон Силуанов.

Работа над законопроектом по совершенствованию налоговой системы будет продолжена на площадке Госдумы совместно с парламентом, бизнесом, экспертными и общественными объединениями, подчеркнул он.

Целью изменений, как объясняли власти и эксперты, является выстраивание более справедливой и сбалансированной налоговой системы, которая сможет обеспечить поступление ресурсов для решения общенациональных задач, в том числе сокращения неравенства в обществе и экономики, решения социально-экономических вопросов российских регионов.

Выстраивание справедливой налоговой системы как раз заложит основные параметры этой архитектуры на ближайшие годы. Так, дополнительные средства будут направлены на социальную сферу: ремонт и оснащение объектов здравоохранения, строительство и ремонт детских садов, школ, общежитий колледжей и вузов, поддержку материнства и детства.

Непосредственно параметры налоговой системы выработаны в результате широкой общественной дискуссии.

Как следует из представленных обновлений, большинства граждан изменения не коснутся. Из 64 млн работающих россиян прогрессивное налогообложение затронет только 2 млн человек (с доходом свыше 2,4 млн руб. в год или 200 тыс. рублей в месяц), или 3,2% работающего населения страны. Кроме того, даже после изменения ставок налоги в России останутся конкурентными по сравнению с другими государствами, а в выигрыше от изменений останутся семьи с детьми. Например, для малообеспеченных семей с детьми фактически ставка подоходного налога снизится до 6% благодаря «кэшбеку». Не пострадают и доходы участников СВО.

Предлагается следующая прогрессивная шкала по НДФЛ:

▪ для доходов от 2,4 млн до 5 млн рублей — 15%;

▪ для доходов от 5 млн до 20 млн рублей — 18%;

▪ для доходов от 20 млн до 50 млн рублей — 20%

▪ и для доходов свыше 50 млн рублей — 22%.

Принцип справедливости применят и к налогообложению в корпоративной сфере. Власти активно оказывают поддержку тем предприятиям, которые не выводят полученную прибыль в офшоры, не откладывают её в дивиденды, а направляют на инвестиции, расширение производства, увеличение зарплат сотрудникам и т.д. Так, что как отметили специалисты, предлагаемые параметры налоговой системы являются логическим продолжением уже существующей политики.

Сохранится налоговый режим для самозанятых, ставки остаются на прежнем уровне до 2028 года, указывается в материалах Минфина.

Специальный налоговый режим, введённый с 2019 года, позволяет заниматься легальным предпринимательством с приложением «Мой налог». Физлица и ИП, которые переходят на такой режим, могут платить налог по льготной ставке: 4% от сделок с физлицами и 6% от сделок с юрлицами.

23 мая председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров отметил, что налоговая система должна быть справедливой, сбалансированной, стабильной, отвечающей интересам общества и экономики.

«Наша первая задача в том, чтобы прогрессивная ставка коснулась не подавляющего большинства граждан и компаний, а только тех, кто может платить больше в силу своего достатка. Второе — очень важно, чтобы люди понимали, на что государство направляет налоги, насколько эффективно и прозрачно оно их тратит. Налоговая система должна быть сбалансированной, стабильной, отвечающей интересам общества и экономики в целом и, повторюсь, — справедливой», — объяснил он.

Макаров напомнил, что ранее, когда ставку НДФЛ для тех, кто получает более 5 млн рублей в год, увеличили на два процентных пункта (с 13 до 15%), было заявлено, что дополнительные средства пойдут на лечение детей с редкими заболеваниями. Это не вызвало возмущения в обществе, и в результате в 2023 году удалось спасти жизни тысячи жизней детей.

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам также указал, что был предложен более плавный переход от упрощённого режима налогообложения к общему для малого и среднего бизнеса.