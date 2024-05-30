Москва, 30 мая, 2024, 18:25 — ИА Регнум. Правительство одобрило подготовленный Министерством финансов проект совершенствования налоговой системы. Об этом 30 мая сообщила пресс-служба кабмина.

Правительство РФ

«Внесённый Минфином пакет законопроектов, включающий в себя поправки в Закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы, рассмотрен и одобрен на заседании правительства», — говорится в сообщении.

Теперь проекты будут направлены на рассмотрение в Госдуму. Изменения должны вступить в силу с 1 января 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая Минфин предложил ряд изменений по выстраиванию обновлённой, сбалансированной налоговой системы в России.

В числе изменений выстраивание прогрессивной шкалы НДФЛ. Для граждан, чей годовой доход не превышает 2,4 млн рублей, планируется, что ставка подоходного налога останется прежней — 13%. При доходах от 2,4 млн до 5 млн рублей в год она может составить 15%, а при годовом доходе до 20 млн рублей — 18%. В случае, если гражданин имеет доход до 50 млн в год, ставка НДФЛ для него должна будет равняться 20%, а доходы сверх этой величины предлагается облагать налогом по ставке 22%.

Благодаря нововведению семьи с детьми, имеющие доход не более 1,5 прожиточных минимумов в месяц на человека, смогут получить «кэшбэк». Для них фактическая ставка НДФЛ составит всего 6%. Это нововведение коснётся примерно половины семей с двумя и более детьми. Не пострадают и доходы участников СВО.

Как следует из представленного проекта, большинства граждан изменения не коснутся. Из 64 млн работающих россиян прогрессивное налогообложение затронет только 2 млн человек (с доходом свыше 2,4 млн руб. в год или 200 тыс. рублей в месяц), или 3,2% работающего населения страны.

Кроме того, Минфин предложил повысить ставку налога на прибыль компаний с 20 до 25%, при этом сохранив принцип защиты инвестора от изменения налогового законодательства. Кроме того, инициатива ведомства предусматривает и ряд других изменений.

По оценкам Минфина, дополнительные доходы бюджетов всех уровней в России после совершенствования налоговой системы составят в 2025 году 2,6 трлн рублей. При этом 1,6 трлн рублей составят поступления в бюджет в результате повышения до 25% налога на прибыль организаций.

Целью изменений, как объясняли власти и эксперты, является выстраивание сбалансированной налоговой системы, которая сможет обеспечить поступление ресурсов для решения общенациональных задач, в том числе сокращения неравенства в обществе и экономике, решения социально-экономических вопросов российских регионов.