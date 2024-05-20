Москва, 20 мая, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Параметры изменений НДФЛ для разных категорий доходов на данный момент прорабатываются. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов на заседании экспертного совета комитета по бюджету и налогам Госдумы.

ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

«Предложения по налогообложению в части налога на доходы физлиц, об этом много говорят. Параметры изменения НДФЛ для разных категорий доходов мы еще вырабатываем, (параметры. — Прим. ред.) ещё определяются», — сказал Силуанов.

Министр подчеркнул, что прогрессивная шкала налога должна затронуть только обеспеченный класс, а не большинство населения. По утверждению Силуанова, семьи с детьми должны оказаться в выигрыше от предстоящих налоговых изменений.

Как передавало ИА Регнум, более справедливая налоговая система призвана не только обеспечить поступление ресурсов в бюджет государства, необходимых для решения общенациональных и региональных задач, но также должна сокращать неравенство в обществе, заявил 3 апреля председатель правительства Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта в Государственной думе.

Новая налоговая система будет сложнее, но справедливее, отметил 14 марта заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, обращаясь к депутатам Госдумы с просьбой совместно с профильными ведомствами подготовить предложения по модернизации фискальной системы. Распределение налогового бремени должно стать более справедливым, необходимо предусмотреть механизмы, которые позволят предотвратить уход от налогов или намеренное занижение налоговых платежей, добавил он.