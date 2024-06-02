Вашингтон, 2 июня, 2024, 23:54 — ИА Регнум. Расположения военных, огневые позиции и логистические базы являются целями для ударов ВСУ американским оружием вглубь территории России, заявил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы говорим о расположениях военных, огневых позициях, логистических базах», — сообщил он в интервью телеканалу ABC News.

Он отметил, что Киев ранее сам запросил ограниченное разрешение на использование американских вооружений.

Как сообщало ИА Регнум, в начале мая Киев попросил Вашингтон снять ограничения на использование оружия США для ударов вглубь России. Запрос от Киева поступил на фоне продвижения Вооружённых сил РФ в Харьковской области.

21 мая глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, будто бы Украина никогда не наносила удары западным оружием по РФ. Он уточнил, что Киев ведёт переговоры с союзниками, чтобы отменить ограничения на удары.

30 мая газета Politico написала, что президент США Джо Байден якобы втайне разрешил Украине наносить удары американским оружием по территории России, но только возле границ Харьковской области. Газета The New York Times (NYT), в свою очередь, отметила, что Пентагон начал разрабатывать точные рекомендации для Киева о том, куда могут наносить удары оружием, полученным от Соединённых Штатов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Россия даст соразмерный ответ и обеспечит свою безопасность на фоне прозвучавших на Западе призывов снять ограничения на использование Киевом западного оружия.