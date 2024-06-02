* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов; признан в РФ иноагентом

Москва, 2 июня, 2024, 16:41 — ИА Регнум. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов; физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), оно направлено в суд. Об этом 2 июня сообщила пресс-служба ведомства.

Hennadii Minchenkoukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press Дмитрий Гордон (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов; физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

В СК отметили, что Гордон публично призывал к терроризму и распространял заведомо ложную информацию о российской армии.

«Он совершал действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды и унижение достоинства группы лиц по национальному признаку, публично призывал к развязыванию агрессивной войны в отношении РФ», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в январе МВД России вновь объявило Гордона в розыск. Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении него сразу по трём статьям уголовного кодекса. Ему вменяются публичные призывы к развязыванию войны, возбуждение ненависти по национальному признаку и публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о Вооружённых силах РФ.

Гордон в прямом эфире украинского телеканала призывал к нападению на Россию с использованием ядерного оружия. Также он на своём канале в YouTube разместил видео, в котором публично призвал к уничтожению граждан России. Кроме того, журналист распространил заведомо фейковую информацию о бомбардировках и артиллерийских обстрелах гражданской инфраструктуры и мирных жителей, которые якобы совершили ВС РФ.

В апреле официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление Гордона, который объяснил, почему его дети не воюют в составе ВСУ. Как указала Захарова, дети журналиста вместе со своим отцом осознают преступный характер действий ВСУ и понимают, что «кровавый кризис — результат их же многолетних провокаций и лживой пропаганды за деньги».