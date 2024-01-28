* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 28 января, 2024, 22:48 — ИА Регнум. Украинский журналист Дмитрий Гордон (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) переобъявлен в розыск. Информация опубликована 28 января в базе разыскиваемых лиц МВД России.

President.gov.by Дмитрий Гордон

Уточняется, что Дмитрий Гордон*, 1967 года рождения, место рождения — Киев, Украина, разыскивается по статье Уголовного Кодекса России. Также в базе опубликовано фото украинского журналиста. Статья УК РФ, по которой журналист привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не названа.

В пресс-службе МВД России пояснили, что гражданин переобъявляется в розыск в случае, если в отношении него возбуждено новое уголовное дело.

При этом Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Гордона* сразу по трём статья УК. Украинскому журналисту вменяются публичные призывы к развязыванию войны, возбуждение ненависти по национальному признаку и публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о Вооружённых силах России.

Журналист в прямом эфире украинского телеканала призывал к нападению на Россию с использованием ядерного оружия. Также он на своём канале в YouTube разместил видео, в котором публично призвал к уничтожению граждан России.

Кроме того, журналист распространил под видом достоверных сообщений заведомо фейковую информацию о бомбардировках и артиллерийских обстрелах гражданской инфраструктуры и мирных жителей, которые якобы совершили ВС России.

Ранее ИА Регнум сообщало, что официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление украинского журналиста Гордона (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), который объяснил, почему его дети не воюют в составе ВСУ.

Как указала Захарова, дети журналиста вместе со своим отцом осознают преступный характер действий ВСУ и понимают, что «кровавый кризис — результат их же многолетних провокаций и лживой пропаганды за деньги».

По словам украинского журналиста, у его старшего сына тяжелое заболевание, с которым ему сложно жить, а «не то что на фронт», а другие его дети живут в Америке много лет.