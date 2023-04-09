* физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 9 апреля, 2023, 10:16 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на заявление украинского журналиста Дмитрия Гордона (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), который в интервью объяснил, почему его дети не воюют в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Вопрос настолько простой, а ответ настолько циничный, что потрясены все», — написала Захарова в Telegram-канале.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что деньги журналист заработал «на крови давших ему благополучие народов» и на них были выращены его американские сыновья и дочки. При этом Захарова отметила, что этот «рядящийся под украинца буратиноид» забыл, как именно за границей Киев вербует наёмников любого гражданства в ряды ВСУ, о чём российский МИД неоднократно сообщал на брифингах. Киев, как отметила дипломат, не считает жизнь в США препятствием для командировки под Артёмовск. Об этом пишут и международные наблюдатели.

«Они вместе с папашей прекрасно осознают преступный характер действий ВСУ, понимают, что кровавый кризис — результат их же многолетних провокаций и лживой пропаганды за деньги», — пояснила Захарова.

В сообщении она для американских детей Гордона опубликовала контакты посольства Украины в США, где ждут добровольцев.

Как сообщало ИА REGNUM, причину, объясняющую, почему его дети не воюют в составе ВСУ, раскрыл украинский журналист Дмитрий Гордон 8 апреля в интервью на YouTube-канале «И грянул Грэм». По словам журналиста, у его старшего сына тяжелое заболевание, с которым ему сложно жить, а «не то что на фронт», а другие дети живут в Америке много лет.