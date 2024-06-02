Москва, 2 июня, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Уроженец Одессы Сергей Гулько, отчисленный из МГУ за сборы в интернете денег для Вооружённых сил Украины и националистические публикации, заявил, что не хочет возвращаться на Украину.

Соцсети Сергей Гулько

«В ближайшее время нет планов вернуться на Украину», ― процитировало РЕН ТВ бывшего студента.

Гулько уточнил, что сейчас находится за границей и хотел бы продолжить учебу. По его словам, он собирается получить диплом врача.

Он также добавил, что планирует уехать в США.

Как сообщало ИА Регнум, Гулько арестовали за сбор денег на нужды ВСУ в конце апреля. Никулинский суд столицы признал студента шестого курса факультета фундаментальной медицины, который проживал в общежитии университета на Ломоносовском проспекте, виновным в публичной демонстрации нацистской символики и назначил ему наказание в виде 12 суток ареста. Поводом стал пост в соцсети «ВКонтакте» с лозунгом в поддержку ВСУ. Кроме того, он размещал сообщения, направленные на сбор денег для украинской армии. За это ему назначили 12 суток ареста.

В результате в апреле гражданин Украины Гулько получил уведомление о сокращении срока его пребывания в России, а также о необходимости покинуть страну в течение трёх дней. Сам он не раз писал, что по окончании МГУ уедет из России. В университете приняли решение отчислить студента, сославшись на выявленные правонарушения и назначенные административные наказания.

30 мая стало известно, что молодого человека не пустили в Грузию. Гулько рассказал, что грузинские пограничники не стали объяснять причины отказа во въезде в страну. По его словам, в итоге ему позволили улететь в другую страну. Где сейчас находится экс-студент МГУ, не сообщалось.