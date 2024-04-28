Москва, 29 апреля, 2024, 02:01 — ИА Регнум. Украинец, студент 6-го курса МГУ Сергей Гулько, живущий в общежитии университета в Москве, собиравший в Сети деньги для украинских боевиков, получил уведомление о сокращении срока его пребывания в России, а также о необходимости покинуть страну в течение трёх дней.

Сергей Гулько

«То обстоятельство, что Гулько выдано такое уведомление, не препятствует назначению ему справедливого наказания за совершённое им правонарушение», — пояснил осведомлённый источник «РИА Новости» в силовых структурах.

Гулько в соцсетях не раз писал, что по окончании Московского государственного университета уедет из России, при этом он призывал «наносить удары по Москве», искал способы вступить в ряды ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, Сергей Гулько родом из Одессы, гражданин Украины. Заявление на получение российского паспорта он не подавал.

26 апреля его арестовали в Москве по административной статье о возбуждении ненависти, поддержке боевиков киевского режима и неповиновении полиции, говорится в материалах дела.

Никулинский суд столицы признал студента виновным в публичной демонстрации нацистской символики и назначил ему наказание в виде 12 суток ареста. Поводом стал пост в социальной сети «ВКонтакте» с лозунгом в поддержку ВСУ.

3 апреля Гулько задержали за неповиновение полиции и доставили в Никулинский районный суд Москвы. 26 апреля Тверской районный суд столицы по двум протоколам назначил ему арест ещё на 12 суток.

Гулько не признал вину ни по одному эпизоду.

В апреле оперативники ФСБ задержали в Томской области двух граждан России, перечислявших деньги ВСУ. Было возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.