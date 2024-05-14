Москва, 14 мая, 2024, 10:00 — ИА Регнум. Украинского студента МГУ Сергея Гулько, арестованного за попытки собрать в интернете деньги для ВСУ и публикацию информации националистического характера, отчислили из университета. Об этом 14 мая сообщили в пресс-службе факультета фундаментальной медицины, где учился молодой.

Petrov Sergey/Global Look Press

В вузе отметили, что нареканий к студенту по поводу успеваемости не было, причиной такого решения стали совершённые им правонарушения.

«С учётом выявленных правонарушений и назначенных административных наказаний подписан приказ о его отчислении», — процитировала «Lenta.ru» представителя факультета.

Как сообщало ИА Регнум, студента шестого курса факультета фундаментальной медицины МГУ, гражданина Украины Гулько арестовали в Москве 28 апреля за поддержку ВСУ и неповиновение полиции. Никулинский суд столицы признал молодого человека виновным в публичной демонстрации нацистской символики и назначил ему наказание в виде 12 суток ареста. Поводом стал пост в соцсети «ВКонтакте» с лозунгом в поддержку ВСУ.

До этого полицейские задержали Гулько за то, что он не предъявил паспорт при проверке документов. За неповиновение полиции Никулинский суд дал ему ещё десять суток ареста.

Кроме того, при проверке соцсетей студента полицейские нашли две публикации с экстремистскими лозунгами. За это Тверской суд Москвы дважды назначил Гулько по 12 суток административного ареста.

Также арестованный изыскивал сведения о возможном механизме вступления в ряды ВСУ для лиц, находящихся на территории Московского региона.

Сам студент не признал вину ни по одному эпизоду.

Позднее украинского студента уведомили о сокращении срока пребывания в России. По данным источника в правоохранительных органах, арестованный должен покинуть территорию страны в течение трёх дней. Однако, по его словам, это не препятствует назначению студенту справедливого наказания за совершённое им правонарушение.