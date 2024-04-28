Москва, 28 апреля, 2024, 11:29 — ИА Регнум. Уроженца Одессы и студента Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова суд арестовал за сбор денег на нужды Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что студент шестого курса факультета фундаментальной медицины МГУ Сергей Гулько, гражданин Украины, который проживал в общежитии университета на Ломоносовском проспекте, размещал публикации с призывами и лозунгами украинских националистов, а также сообщения, направленные на сбор денег для ВСУ. Кроме того, арестованный изыскивал сведения о возможном механизме вступления в ряды ВСУ для лиц, находящихся на территории Московского региона.

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«26 апреля он был арестован на 12 суток за нарушение статьи 20.3.1 КоАП (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. — Прим. ред.)», — приводит слова источника «Газета.Ru».

Как передавало ИА Регнум, в начале марта студента МГУ арестовали за название сети Wi-Fi в общежитии.

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Тогда название сети содержало пропагандистский лозунг украинских националистов, причём доступ к ней был неограничен. Студента признали виновным в пропаганде и публичной демонстрации нацистской символики, назначили административный арест на десять суток и конфисковали роутер.

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В феврале волонтёр 29-летняя Надежда Россинская отправлена под арест по решению Свердловского суда Белгорода в связи с делом о сборе пожертвований для Вооружённых сил Украины.

По данным следствия, Россинская обвиняется в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ. Уточняется, что девушка размещала на странице своего паблика в социальной сети счета, связанные со сборами денег для ВСУ и для националистического объединения «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Эти же номера счетов Россинская указывала на своей странице о сборе гуманитарной помощи.

Сама девушка уверяет, что помогала только ВС России и мирным жителям и за это попала на сайт «Миротворец», где её назвали «врагом Украины». Свою вину Россинская не признала, но предположила, что якобы стала жертвой «попыток врага дискредитировать российских волонтеров».