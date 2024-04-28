Москва, 28 апреля, 2024, 14:12 — ИА Регнум. В Москве арестовали студента МГУ, гражданина Украины Сергея Гулько за поддержку Вооружённых сил Украины (ВСУ) и неповиновение полиции, говорится в материалах дела.

Иван Шилов ИА Регнум

Так, Никулинский суд столицы признал студента виновным в публичной демонстрации нацистской символики и назначил ему наказание в виде 12 суток ареста. Поводом стал пост в соцсети «ВКонтакте» с лозунгом в поддержку ВСУ.

До этого полицейские задержали Гулько за то, что он не предъявил паспорт при проверке документов. За неповиновение полиции Никулинский суд дал ему ещё десять суток ареста.

Кроме того, при проверке соцсетей студента полицейские нашли две публикации с экстремистскими лозунгами. За это Тверской суд Москвы дважды назначил Гулько по 12 суток административного ареста.

Сам студент не признал вину ни по одному эпизоду.

Публикации Сергея Гулько

Как передавало ИА Регнум, 1 марта сотрудники ФСБ задержали жителя ЛНР, передававшего украинским спецслужбам информацию о российских военных. Задержанный оказался украинским гражданином. Он собирал сведения о местах дислокации российских военных и техники и передавал её украинской стороне. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о шпионаже.

В Симферополе 28 февраля задержали украинского шпиона, собиравшего сведения о перемещениях подразделений Росгвардии в зоне специальной военной операции для нанесения по ним ударов со стороны ВСУ.

Ранее сотрудники ФСБ в Запорожской области пресекли деятельность украинского шпиона. По предварительным данным, подозреваемый собирал и передавал спецслужбам Украины информацию о местах нахождения и передвижения российских военнослужащих для дальнейшего нанесения по ним ракетно-бомбовых ударов.