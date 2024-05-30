Москва, 30 мая, 2024, 12:01 — ИА Регнум. Украинского студента Сергея Гулько, ранее арестованного за сбор денег для украинской армии, не впустили в Грузию после предписания покинуть Россию.

Владимир Иванов/РИА Новости

«Меня отвезли в центр временного содержания иностранных граждан. В течение недели я купил билет. Изначально я поехал в Грузию, в Грузии мне отказали», — привела слова Гулько «Lenta.ru».

Он отметил, что грузинские пограничники не стали объяснять причины отказа во въезде в страну. По словам Гулько, его хотели депортировать в Россию, но в итоге позволили улететь в другую страну, называть которую он не стал.

Бывший студент факультета фундаментальной медицины МГУ планирует получить диплом врача, но пока что находится в поиске работы.

Как сообщало ИА Регнум, Гулько арестовали за сбор денег на нужды ВСУ в апреле. Тогда сообщалось, что студент шестого курса факультета фундаментальной медицины, который проживал в общежитии университета на Ломоносовском проспекте, размещал публикации с призывами и лозунгами украинских националистов, а также сообщения, направленные на сбор денег для ВСУ. За это ему назначили 12 суток ареста. Также его признавали виновным в публичной демонстрации нацистской символики.

В результате в апреле гражданин Украины Гулько получил уведомление о сокращении срока его пребывания в России, а также о необходимости покинуть страну в течение трёх дней. Сам он не раз писал, что по окончании МГУ уедет из России. В университет приняли решение отчислить студента, сославшись на выявленные правонарушения и назначенные административные наказания. В вузе отметили, что нареканий к студенту по поводу успеваемости не было.

21 мая стало известно о выдворении из России гражданина Камеруна за поддержку мятежников в Сирии и на Украине. По данным УФСБ, мужчина являлся сторонником радикального ислама и неоднократно высказывался в поддержку террористических группировок, действующих на территории Нигера, а также в поддержку мятежников в Сирии и на Украине.