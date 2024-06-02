Сингапур, 2 июня, 2024, 10:55 — ИА Регнум. Главы министерств обороны Южной Кореи и США Син Вон Сик и Ллойд Остин на полях форума «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре выступили с осуждением КНДР за «провокационные действия». Об этом 2 июня сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейское военное ведомство.

EPA/KCNA/ТАСС

Отмечается, что Син Вон Сик и Остин высказали критику в адрес Северной Кореи за «продолжающиеся ракетные провокации и угрожающую риторику, безрассудные действия, провоцирующие напряжённость в регионе».

По их утверждению, неудачная попытка запуска разведывательного спутника КНДР 27 мая нарушает резолюции Совета Безопасности ООН. Также главы минобороны двух стран осудили отправку шаров с мусором из КНДР, назвав этот нарушением условий перемирия в Корейской войне.

Министры обороны США и Южной Кореи также выступили с утверждением, что якобы имеющая место продажа оружия КНДР России и «передача» российских технологий северокорейской стороне «подрывают мир и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Корейский полуостров». Син Вон Сик и Остин пообещали «строго реагировать» на это.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 2 июня агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных написало, что КНДР запустила в Южную Корею почти 600 воздушных шаров с мусором. Они упали в том числе в Сеуле и провинции Кёнгидо.

Накануне стало известно, что Северная Корея снова отправила воздушные шары с мусором и навозом через границу в Южную Корею. Какие-либо подробности этого в тот момент не уточнялись.

До этого, 28 мая, КНДР отправила в сторону Южной Кореи свыше 150 воздушных шаров с различным мусором, которые упали по всей территории республики. Внутри шаров оказался различный мусор. Уточнялось, что один из шаров с навозом прилетел на крышу посольства Японии в Сеуле.

В Пхеньяне отметили, что эта акция стала ответом на распространение антиправительственных листовок южнокорейскими активистами. Сестра лидера Северной Кореи Ким Ё Чжон заявила, что на каждый запуск листовок со стороны Южной Кореи северокорейская сторона запустит в десятки раз больше «агитационного мусора».

Ким Ё Чжон 17 мая категорически отвергла обвинения Северной Кореи в поставках оружия России. Она назвала такого рода выпады абсурдной гипотезой, незаслуживающей оценок и комментариев.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 23 января, отвечая на вопрос о том, делилась ли КНДР вооружениями с РФ в обмен на технологии, заявил, что российская сторона не нарушает норм международного права. Он подчеркнул, что Россия не намерена защищаться, когда нет никаких доказательств того, в чем её обвиняют.