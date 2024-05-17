Пхеньян, 17 мая, 2024, 07:46 — ИА Регнум. Обвинения в якобы поставках Северной Кореей вооружений России категорически отвергла Ким Ё Чжон — заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом 17 мая сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Цитата из видео «Кто такая Ким Ё Чжон» Ким Ё Чжон

«Как мы уже не раз заявляли, версия об оружейных сделках между КНДР и РФ, полная предубеждений и выдумок, является самой абсурдной гипотезой, которая даже не заслуживает оценок и комментариев», — отметила Ким Ё Чжон.

Сестра лидера КНДР уточнила, что оборонные технологии и современные системы вооружений КНДР являются секретными и полностью закрытыми, о возможности их экспорта не может быть и речи.

Приоритетной задачей для Северной Кореи, по словам Ким Ё Чжон, являются не реклама и экспорт, а подготовка армии КНДР к возможной войне и укрепление сил сдерживания в качественном и количественном планах. В обвинениях стран Запада Ким Ё Чжон увидела обеспокоенность, которую вызвало у них наращивание военного потенциала КНДР.

«Тактические вооружения, включая реактивные орудия и ракеты, продемонстрированные нами в последние дни, разработаны только для одной миссии. Не стану скрывать — они будут применены для того, чтобы Сеул не строил глупых планов», — добавила сестра северокорейского лидера.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Соединённые Штаты Америки вместе с союзниками начали работу над новыми санкциями в ответ на якобы поставки оружия и нефтепродуктов между Россией и КНДР.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил в январе, что США располагают данными о якобы использовании Россией полученных от КНДР ракет для ударов по Украине. Представитель Белого дома пообещал, что американские власти наложат санкции на тех, кто помогает в обеспечении передач между Россией, Северной Кореей и Ираном.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчёркивал, что Россия будет развивать с КНДР равноправное и справедливое взаимодействие, несмотря на санкции в отношении Пхеньяна со стороны Совета Безопасности Организации Объединённых Наций. Лавров также отмечал, что отношения между Россией и Северной Кореей не нарушают нормы международного права.