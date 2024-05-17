Сестра Ким Чен Ына назвала абсурдом обвинения в поставках оружия России
Пхеньян, 17 мая, 2024, 07:46 — ИА Регнум. Обвинения в якобы поставках Северной Кореей вооружений России категорически отвергла Ким Ё Чжон — заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом 17 мая сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Как мы уже не раз заявляли, версия об оружейных сделках между КНДР и РФ, полная предубеждений и выдумок, является самой абсурдной гипотезой, которая даже не заслуживает оценок и комментариев», — отметила Ким Ё Чжон.
Сестра лидера КНДР уточнила, что оборонные технологии и современные системы вооружений КНДР являются секретными и полностью закрытыми, о возможности их экспорта не может быть и речи.
Приоритетной задачей для Северной Кореи, по словам Ким Ё Чжон, являются не реклама и экспорт, а подготовка армии КНДР к возможной войне и укрепление сил сдерживания в качественном и количественном планах. В обвинениях стран Запада Ким Ё Чжон увидела обеспокоенность, которую вызвало у них наращивание военного потенциала КНДР.
«Тактические вооружения, включая реактивные орудия и ракеты, продемонстрированные нами в последние дни, разработаны только для одной миссии. Не стану скрывать — они будут применены для того, чтобы Сеул не строил глупых планов», — добавила сестра северокорейского лидера.
Ранее ИА Регнум сообщало, что Соединённые Штаты Америки вместе с союзниками начали работу над новыми санкциями в ответ на якобы поставки оружия и нефтепродуктов между Россией и КНДР.
Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил в январе, что США располагают данными о якобы использовании Россией полученных от КНДР ракет для ударов по Украине. Представитель Белого дома пообещал, что американские власти наложат санкции на тех, кто помогает в обеспечении передач между Россией, Северной Кореей и Ираном.
Глава МИД РФ Сергей Лавров подчёркивал, что Россия будет развивать с КНДР равноправное и справедливое взаимодействие, несмотря на санкции в отношении Пхеньяна со стороны Совета Безопасности Организации Объединённых Наций. Лавров также отмечал, что отношения между Россией и Северной Кореей не нарушают нормы международного права.