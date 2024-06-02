Сеул, 2 июня, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Северная Корея запустила порядка 600 воздушных шаров с мусором в сторону Республики Корея. Об этом 2 июня сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

AP/TASS

По их информации, в период с 20:00 (14:00 мск) на территории Южной Кореи обнаружили порядка 600 воздушных шаров, пролетевших над разделяющей две части Кореи демаркационной линией и упавших в том числе в Сеуле и провинции Кёнгидо.

Уточняется, что в шарах, как и в прошлый раз, был различный мусор — окурки, бумага, пластиковые пакеты и т.п. Южнокорейские военные призвали граждан страны не выходить на улицу и не приближаться к шарам, а в случае их обнаружения сообщать об этом силовикам.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июня агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных написало, что КНДР вновь отправила воздушные шары с мусором и навозом через границу в Южную Корею. На тот момент каких-либо подробностей не приводилось.

Северная Корея 28 мая отправила в Южную Корею свыше 150 воздушных шаров с различным мусором, упавших по всей территории республики. Внутри шаров оказался различный мусор. Уточнялось, что один из шаров с мусором прилетел на крышу посольства Японии в Сеуле.

В Пхеньяне заявили, что акция стала зеркальной мерой на распространение антиправительственных листовок южнокорейскими активистами. Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон пообещала Сеулу, что на каждый запуск листовок со стороны Южной Кореи КНДР запустит в десятки раз больше «агитационного мусора».