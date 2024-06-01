Сеул, 1 июня, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Северная Корея снова отправила воздушные шары с мусором и навозом через границу в сторону Республики Корея. Об этом 1 июня сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

Кадр из видео

Уточняется, что повторный инцидент произошёл в субботу, 1 июня. Каких-либо подробностей произошедшего не приводится.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая КНДР отправила в Южную Корею более 150 воздушных шаров с различным мусором, которые затем упали по всей территории республики. Внутри шаров оказался различный мусор — пластиковые бутылки, батарейки, детали обуви и даже навоз.

Агентство Yonhap 30 мая сообщило, что один из шаров с мусором прилетел на крышу посольства Японии в Сеуле. Шары также долетели до города Керен, в котором находится военная база со штабами всех видов войск армии Южной Кореи.

В КНДР заявили, что акция стала зеркальной мерой на распространение антиправительственных листовок южнокорейскими активистами. Сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон пообещала Сеулу, что на каждый запуск листовок со стороны Южной Кореи КНДР запустит в десятки раз больше «агитационного мусора».

Заместитель министра обороны КНДР Ким Ган Иль 26 мая пообещал ответ на недавние провокационные действия Южной Кореи и США. Военный напомнил, что с 13 по 24 мая 16 самолётов американских ВВС ежедневно и «почти без остановок» проводили разведку, чем серьёзно нарушали государственный суверенитет и безопасность Северной Кореи.