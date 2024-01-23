Москва, 23 января, 2024, 19:25 — ИА Регнум. Москва в отношениях с Пхеньяном не нарушает норм международного права. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью CBS в ответ на вопрос о том, делилась ли КНДР вооружениями с РФ в обмен на технологии.

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«В наших отношениях с КНДР не нарушаем никаких норм международного права», — сказал Лавров.

Он добавил, что те, кто задает подобные вопросы, должны сначала ответить на наш вопрос. Если у вас есть доказательства?

«Мы не собираемся защищаться, когда нет никаких доказательств того, в чем нас обвиняют. Якобы мы разрушаем суверенитет Украины, нарушаем резолюции Совета Безопасности ООН по Корее и Ирану, делаем некоторые другие ужасные вещи», — уточнил министр.

Лавров также напомнил о с версиях что именно Россия якобы совершила подрыв газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», добавив, что теракты запрещены многими международными конвенциями.

«Газопровод «Северный поток» был взорван полтора года назад через несколько месяцев после того, как Президент США Джо Байден. Он публично заявил, что они остановят этот проект. Тогда вам это было не интересно. Вас интересует только Северная Корея», — сказал глава Минестерства иностранных дел России.

Он подчеркнул, что произошедшее с «Северными потоками» является уничтожением технологий.

«Если вы интересуетесь технологиями, то интересуйтесь всеми аспектами современных технологий. После того, как США взорвали эти трубопроводы, европейская экономика пошла на спад», — резюмировал министр.

Как сообщало ИА Регнум, подрыв «Северных потоков» произошёл в сентябре 2022 года. Несколько взрывов разрушили нитки трубопроводов, началось расследование, к которому не допустили Россию.

Американский журналист Сеймур Херш в связи со случившимся написал статью о причастности США к подрыву, в которой заявил, что приказ о минировании газопроводов отдал лично президент США Джо Байден.

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что за подрывом стоит Украина. Об этом он рассказал российским пранкерам Владимиру Кузнецову (Вовану) и Алексею Столярову (Лексусу), представившимся главой киевского режима Владимиром Зеленским. Они поинтересовались, кто организовал теракт, и Киссинджер незамедлительно выложил свою версию.

Президент России Владимир Путин 5 октября выразил мнение, что больше других в ликвидации потоков заинтересованы США как поставщик энергоносителей в Европу. Глава государства уверен, что виновников случившегося выявят, так как «шила в мешке не утаишь». Путин указал на то, что организаторов и исполнителей необходимо привлечь к ответственности.

После этого глава департамента МИД КНДР по вопросам России Ким Чон Гю заявил, что Запад пытается скрыть следы причастности к терактам на «Северных потоках». По его словам, об этом свидетельствует факт отказа с его стороны законным запросам Москвы на участие в расследовании. Позднее, в октябре 2023 года секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что США взорвали «потоки», чтобы не допустить доставку российского газа в Европу.