Берлин, 2 июня, 2024, 06:16 — ИА Регнум. Возможность изъятия замороженных российских активов обсудил первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо с немецкими чиновниками в Берлине. Об этом 1 июня сообщила пресс-служба американского ведомства.

Сергей Корсун ИА Регнум ЕС, золото-валютные резервы России, грабеж, санкции

Встречи замглавы минфина США с вице-канцлером ФРГ, министром по делам экономики и защиты климата Робертом Хабеком, представителями МИД Германии, а также ведущими предпринимателями страны, состоялись 30 и 31 мая. В ходе встреч обсуждались вопросы сотрудничества в сфере экономики и нацбезопасности.

Были затронуты такие темы, как приписываемые России «попытки покупать чувствительные технологии и продукцию двойного назначения» и усилия России «по обходу санкционных мер за счёт Китая и третьих стран». Кроме того, представители США и Германии коснулись вопроса о возможности использования «замороженных» российских активов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил спецпосланник Евросоюза по санкциям Дэвид О’Салливан, первый транш средств от замороженных российских активов могут направить Украине уже летом.

21 мая стало известно, что Евросоюз направит 90% доходов от замороженных активов России для помощи ВСУ. Из 3 млрд евро в этом году 90% пойдёт на нужды украинских вооружённых сил, заявил глава МИД Чехии Ян Липавский.

Позднее страны «Большой семёрки» (G7) поддержали предложение США, согласно которому доходы от замороженных российских активов будут направлены Украине и обеспечат ей дополнительное финансирование в размере до 50 млрд долларов. Всего в ЕС заблокировано около €210 млрд суверенных российских активов.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что на изъятие замороженных активов Россия ответит теми же мерами. Страна не инициировала эти процессы, но ответит симметрично, в логике решений самого Запада, подчеркнул глава Минфина.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина 26 апреля заявила, что угрозы для финансовой стабильности России из-за возможной конфискации США замороженных активов нет. При этом глава МИД Сергей Лавров отметил, что России есть чем ответить в случае, если такая конфискация физически состоится.

В апреле 2023 года президент Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Документ предполагает введение временного управления собственностью компаний, связанных с иностранными государствами, если те блокируют активы России у себя.