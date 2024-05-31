Брюссель, 31 мая, 2024, 11:28 — ИА Регнум. Первый транш средств от замороженных российских активов могут направить Украине уже летом. Об этом заявил спецпосланник Евросоюза по санкциям Дэвид О’Салливан.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Мы говорим о лете. Я не хотел бы обещать, когда именно деньги поступят на счет, но решения будут приняты в ближайшие несколько недель. Выплату произведут впоследствии», — процитировало его агентство РБК-Украина.

Спецпосланник ЕС отметил, что решение о передаче денег с активов на помощь Украине уже приняли. Однако ещё не разработали юридический механизм, который даст возможность перевести их Киеву. По словам О’Салливана, дальнейшее обсуждение этого вопроса страны-участницы «Большой семёрки» (G7) продолжат в июне.

Как сообщало ИА Регнум, 21 мая стало известно, что Евросоюз направит 90% доходов от замороженных активов России для помощи ВСУ. Из 3 млрд евро в этом году 90% пойдёт на нужды украинских вооружённых сил, заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Позднее страны «Большой семёрки» (G7) поддержали предложение США, согласно которому доходы от замороженных российских активов будут направлены Украине и обеспечат ей дополнительное финансирование в размере до 50 млрд долларов. Одно из зарубежных агентств 23 мая отмечало, что при этом страны G7 опасались за судьбу активов в случае завершения конфликта на Украине. Кроме того, Европейский центральный банк и государства — члены ЕС обеспокоены защитой депозитария Euroclear, где заморожена большая часть российских средств.

Европейский союз в полной мере ощутит ответные меры России в случае, если доходы от замороженных российских активов передадут киевскому режиму, заявили в Министерстве иностранных дел РФ. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, страна располагает «полным арсеналом» ответных политических и экономических мер. Как отметила дипломат, все споры и претензии должны решать в судебном порядке на основе законов и правил, которые являются одинаковыми для всех.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что на изъятие замороженных активов Россия ответит теми же мерами. Страна не инициировала эти процессы, но ответит симметрично, в логике решений самого Запада, подчеркнул глава Минфина.