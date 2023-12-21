Москва, 21 декабря, 2023, 15:28 — ИА Регнум. России есть что конфисковать в ответ, заявил 21 декабря министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя планы властей Германии по конфискации замороженных в этой стране российских активов.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Министр финансов России Антон Силуанов сегодня, по-моему, комментировал похожую тему и сказал, что в случае, если такая конфискация физически состоится, у нас тоже есть что конфисковать в ответ», — сказал Лавров на пресс-конференции во время своей поездки в Тунис.

Он также сказал, что западные политики носятся с идеей найти «легальные» пути для конфискации российских активов, при этом представители европейских стран, сохраняя признаки уважения собственных законов, медлят с такими решениями, а власти США в закрытых контактах объясняют им, как именно следует поменять законы, «чтобы взять всё и окончательно своровать».

Как сообщало ИА Регнум ранее, самих руководителей Германии, выразивших намерение конфисковать российские активы, Лавров назвал «вороватым народом».

В Генпрокуратуре Германии 20 декабря подтвердили, что подали в суд ходатайство о конфискации российских активов. Взыскание планируется осуществить из-за якобы имевшей место попытки нарушения санкций. В ведомстве заявили, что неназванная российская финансовая организация была внесена в санкционный список ЕС, был введён запрет на распоряжение средствами этой компании в банках ЕС, а должностные лица компании попытались снять со своего счёта более 720 млн евро.

Ранее в тот же день Spiegel сообщил, что Генеральная прокуратура Германии хочет изъять часть ранее замороженных в стране российских активов на сумму более 720 млн евро и передать эти деньги в бюджет.

Ответ России на конфискацию своих активов в Европе, если власти европейских стран примут такое решение, будет «симметричен», заявил 21 декабря министр финансов Антон Силуанов. В России для этого есть достаточное количество замороженных активов европейских государств, отметил он.

В апреле 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия активов РФ за рубежом. Он предполагает введение временного управления собственностью компаний, связанных с иностранными государствами, если те блокируют активы России у себя.