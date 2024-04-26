Москва, 26 апреля, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Угрозы для финансовой стабильности России из-за возможной конфискации Вашингтоном замороженных российских активов нет. Об этом председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила 26 апреля на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке.

Сергей Корсун ИА Регнум

Она отметила, что страна располагает достаточным объёмом резервов, которые не подвержены влиянию санкций. Это позволит купировать любые риски для финансовой стабильности, которые могут возникнуть.

«Сейчас таких рисков нет», — сказала Набиуллина.

Отвечая на вопрос о попытках возврата замороженных активов, глава ЦБ заявила, что Банк России будет защищать законные интересы государства, но не стала раскрывать стратегию защиты.

Как сообщало ИА Регнум, заместитель министра финансов России Иван Чебесков не исключил, что в будущем РФ и Запад обменяются замороженными активами. Он предположил, что обмен может пройти по схеме «актив на актив», и отметил, что Россия в этом вопросе настроена значительно более конструктивно, чем Запад.

После начала спецоперации на Украине страны ЕС и «Группы семи» заморозили около половины валютных резервов России на сумму около 300 млрд евро. Примерно две трети этих средств находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской расчётно-клиринговой системы Euroclear.

20 апреля палата представителей Конгресса США приняла законопроект о конфискации активов России в пользу Украины. Документ направили в Сенат для дальнейшего рассмотрения.