Москва, 2 июня, 2024, 04:23 — ИА Регнум. Депутат Госдумы и полярный исследователь Артур Чилингаров был для российских дипломатов добрым товарищем и наставником, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в связи со смертью учёного.

duma. gov.ru Артур Чилингаров

«Уход из жизни А. Н. Чилингарова — тяжёлая потеря для отечественной науки. Российские дипломаты потеряли доброго товарища, наставника и друга», —отметил глава МИД, слова которого цитирует внешнеполитическое ведомство РФ в своём Telegram-канале.

Лавров подчеркнул, что внес учёный внес неоценимый вклад в укрепление авторитета и позиций России в Арктике и Антарктике. Министр уточнил, что Чилингаров принимал активное участие в продвижении внешнеполитических интересов страны ещё с 1980-х годов.

По словам главы МИД, исследователю были присущи такие качества, как мужество, патриотизм и беззаветная преданность делу. Он также выделил законотворческую деятельность и плодотворная общественную работу Чилингарова, в том числе по линии Русского географического общества.

Кроме того, Лавров выразил слова сочувствия и поддержки родным и близким учёного. Министр добавил, что память о Чилингарове навсегда останется в сердцах людей.

Как сообщало ИА Регнум, о смерти Артура Чилингарова стало известно 1 июня. Он умер в Москве на 85-м году жизни.

Чилингаров окончил Ленинградское высшее инженерно-морское училище (ныне Государственная морская академия имени адмирала С. О. Макарова) по специальности «океанология». Он являлся первым вице-президентом Русского географического общества, президентом Государственной полярной академии, членом экспертного совета национальной премии «Хрустальный компас», президентом Ассоциации полярников.

В 1986 году учёного удостоили звания Героя Советского Союза, а 2008 году — Героя Российской Федерации. Свои соболезнования родным и близким Чилингарова выразил президент России Владимир Путин.