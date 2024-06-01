Москва, 1 июня, 2024, 20:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным депутата и полярного исследователя Артура Чилингарова в связи с его смертью. Об этом 1 июня сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Президент выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Чилингарова. Они действительно многие годы дружили, очень хорошо знали друг друга», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что глава государства направил телеграмму с соболезнованием родным и близким Героя России.

Как ранее передавало ИА Регнум, 1 июня в Москве скончался Артур Чилингаров. В Госдуме отметили, что это был первопроходец, самоотверженный исследователь Арктики и Антарктики, профессор, доктор географических наук, который внёс неоценимый вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана.

Чилингаров родился 25 сентября 1939 года в Ленинграде. В 1963 году окончил Ленинградское высшее инженерно-морское училище (ныне Государственная морская академия им. адмирала С. О. Макарова) по специальности «океанология». В 1970–1980-е годы выдвигался на высокие посты в системе Государственного комитета СССР по гидрометеорологии.

В Госдуму Чилингаров избирался в течение семи созывов. Ему были присвоены звания Героя Советского Союза и Героя России. Также он был первым вице-президентом Русского географического общества, президентом Государственной полярной академии.