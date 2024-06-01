Москва, 1 июня, 2024, 19:50 — ИА Регнум. В Москве скончался депутат Госдумы и известный полярный исследователь Артур Чилингаров. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.

РИА Новости/Владимир Федоренко

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким парламентария.

«Ушел из жизни замечательный человек, наш коллега — Артур Николаевич Чилингаров. Первопроходец, самоотверженный исследователь Арктики и Антарктики, профессор, доктор географических наук, он внес неоценимый вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана. Артур Николаевич руководил несколькими экспедициями, принимал участие в сложнейших спасательных операциях, много лет работал в экстремальных условиях, ежедневно совершая трудовые подвиги», — говорится в заявлении на сайте ГД.

В Думе отметили, что Чилингаров эффективно решал задачи в любой сфере, в науке и законотворчестве.

Артур Чилингаров избирался в Государственную думу в течение семи созывов. Ему присвоены звания Герой Советского Союза, Герой России.

«Жизненный путь Артура Николаевича Чилингарова — пример для всех нас. Память о нем навсегда останется в наших сердцах», — добавил Володин.

Артур Николаевич Чилингаров родился 25 сентября 1939 года в Ленинграде. В 1963 году окончил Ленинградское высшее инженерно-морское училище (ныне Государственная морская академия имени адмирала С. О. Макарова) по специальности «океанология». Затем работал простым научным сотрудником, инженером-геологом, но его инициативность и талант были замечены.

В 1970–1980-е годы Чилингаров выдвигается на высокие посты в системе Государственного комитета СССР по гидрометеорологии — от начальника территориального управления в Амдерме до заместителя председателя комитета.

Чилингаров был первым вице-президентом Русского географического общества, президентом Государственной полярной академии, членом экспертного совета национальной премии «Хрустальный компас», президентом Ассоциации полярников.