Москва, 30 августа, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Власти Германии годами отказываются назначить выплаты гражданам России, пережившим блокаду Ленинграда, под надуманными предлогами. Об этом 30 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Этой же, по сути, линии (на пересмотр итогов Второй мировой войны) Берлин следует, годами отказываясь под надуманными предлогами назначить выплаты пережившим блокаду Ленинграда гражданам Российской Федерации без привязки к их национальности по аналогии с теми, что выплачиваются ныне здравствующим блокадникам-евреям», — цитирует ее сайт МИД РФ.

Она добавила, что правительство Германии искусственно затягивает реализацию «гуманитарного жеста» в адрес блокадников по сугубо политическим мотивам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова заявила, что Германии следует перенаправить средства с финансирования поставок вооружений Киеву на помощь домохозяйствам, которые страдают от роста цен на газ.

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