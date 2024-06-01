Москва, 1 июня, 2024, 14:52 — ИА Регнум. Запад будет делать всё, чтобы не признавать блокаду Ленинграда геноцидом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью ИА Регнум

РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ Официальный представитель МИД России Мария Захарова

«Они будут делать всё, как это сейчас продемонстрировала Германия, чтобы не признать очевидное. А это же, конечно, был геноцид», — сказала она.

Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ напомнила, что Советский Союз понёс самые большие потери во время Великой Отечественной войны.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3892636" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

«Я не знаю, кто в первую очередь, кто не в первую очередь. Это, наверное, должны решать историки, оставшиеся в живых ветераны или их потомки, или люди, которые прошли блокаду, жертвы концлагерей», — отметила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что блокада Ленинграда — это абсолютно беспрецедентный случай в истории человечества.

Полное интервью Марии Захаровой читайте на сайте ИА Регнум 1 июня в 15:00.

Как передавало ИА Регнум, Россия 18 марта потребовала от Германии официально признать блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха актом геноцида. Соответствующую ноту посольство России в Берлине направило в МИД ФРГ.

Захарова уточнила позднее, что власти Германии отказываются признавать актами геноцида преступления против человечности, совершённые нацистами на территории СССР в годы Великой Отечественной войны, прежде всего блокаду Ленинграда. Москва осуждает эту позицию, считает её аморальной и вызывающей чувство отвращения, подчеркнула она.

В условиях гибридной войны Германия перестала опасаться России и теперь демонстрирует своё истинное отношение к событиям Второй мировой войны. Такое мнение высказал корреспонденту ИА Регнум политолог, заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин. Он отметил, что Германия, потерпевшая поражение во Второй мировой войне, была вынуждена признать свои преступления, однако это не означает, что она признаёт свою вину за эти преступления.

Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. На город сбросили более 100 тыс. фугасных и зажигательных бомб, по мирным районам Ленинграда выпустили 150 тыс. тяжёлых артиллерийских снарядов. Почти 17 тыс. человек погибли при обстрелах, а голод унёс жизни 632 тыс. жителей.