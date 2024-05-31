Тбилиси, 31 мая, 2024, 18:06 — ИА Регнум. МИД Грузии заявил послу Литвы Андрюсу Калиндре о грубом вмешательстве Вильнюса во внутренние дела закавказской республики, сообщили 31 мая в пресс-службе ведомства.

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Калиндру 31 мая вызвали в МИД Грузии для обсуждения позиции и действий литовской стороны относительно происходящих в Грузии процессов и закона о прозрачности (об иноагентах).

«Грузинская сторона пояснила послу, что недавние заявления литовских официальных лиц, участие министра иностранных дел Литвы [Габриэлюса Ландсбергиса] в акции протеста, а также вызов посла Грузии [Саломе Шапакидзе] в МИД Литвы из-за принятия закона о прозрачности представляют собой грубое вмешательство во внутренние дела страны и несовместимы с традиционно существующими между двумя странами дружественными и партнёрскими отношениями», — сообщили в МИД Грузии.

Стороны выразили в ходе встречи надежду на возвращение отношений между двумя республиками в русло позитивной повестки.

Как сообщало ИА Регнум, в Грузии депутаты парламента 28 мая поддержали преодоление вето, которое президент Саломе Зурабишвили наложила на закон об иноагентах. Парламент принял закон в третьем чтении 18 мая, после чего Зурабишвили наложила вето, назвав документ «российским». Спикер парламента республики Шалва Папуашвили 29 мая сообщил, что подпишет закон вместо Зурабишвили.

Обсуждение закона об иноагентах в парламенте сопровождалось акциями протеста. Их организаторы заявляют, что закон якобы «пророссийский». Ландсбергис, а также его коллеги из Исландии и Эстонии, находясь с визитом в Тбилиси, приняли участие в протестах. Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Каха Каладзе назвал эти действия дипломатов враждебным шагом.

Шапакидзе 29 мая вызвали в МИД Литвы. Внешнеполитическое ведомство прибалтийской республики заявило грузинскому дипломату, что Вильнюс «рассматривает возможные контрмеры» в ответ на события в Тбилиси, и выразило «глубокое сожаление».

В Кремле назвал внутренним делом Грузии решение её парламента принять закон об иноагентах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 14 мая назвал это решение грузинских депутатов стремлением оградить страну от внешнего вмешательства. Представитель Кремля также напомнил, что закон об иноагентах — это изобретение не России, впервые такой закон появился в США.