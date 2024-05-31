Москва, 31 мая, 2024, 16:56 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили шесть беспилотников ВСУ в небе над Белгородской областью, сообщило 31 мая Министерство обороны.

ТАСС/Сергей Бобылев

«Уничтожено и перехвачено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Белгородской области», — сообщило ведомство.

В оборонном ведомстве добавили, что российские военные около 16:00 мск пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории России.

Как сообщало ИА Регнум, 31 мая в 07:40 мск киевский режим предпринял попытку атаковать объекты на территории России с помощью дрона самолётного типа. Дежурные силы ПВО уничтожили один украинский дрон над территорией Белгородской области.

В ночь на 31 мая российские силы ПВО сбили над территорией Краснодарского края 29 украинских БПЛА самолётного типа. Также средства ПВО перехватили пять украинских противокорабельных ракет «Нептун».

В Новороссийске ночью 31 мая российские силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников. Глава города Андрей Кравченко заявил, что повреждений нет. Помимо этого, утром 31 мая российские силы ПВО сбили украинский беспилотник над Татарстаном.