Белгород, 31 мая, 2024, 08:29 — ИА Регнум. Киевский режим утром 31 мая пытался атаковать объекты на территории России с помощью дрона самолётного типа. Российские силы противовоздушной обороны сбили беспилотник.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Попытку атаки ВСУ осуществили и в 07:40 мск.

«Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщили в Министерстве обороны России.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны проинформировало об атаке ВСУ с помощью БПЛА и противокорабельных ракет «Нептун» в ночь на 31 мая. Над Кубанью силы ПВО России уничтожили пять ракет и 29 дронов.

Также система ПВО уничтожила один беспилотник над Белгородской, один — над Тамбовской и ещё один — над Воронежской областями.