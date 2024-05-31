Новороссийск, Краснодарский край, 31 мая, 2024, 09:20 — ИА Регнум. В Новороссийске ночью 31 мая российские силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников, написал глава города Андрей Кравченко в своём Telegram-канале.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

«Украинские нацисты снова попытались нарушить покой нашего города. Террористическая атака с применением БПЛА самолётного типа была успешно отражена», — сообщил Кравченко.

Глава города уточнил, что повреждений нет, идёт поиск места падения дронов. Кравченко поблагодарил российских военных.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 31 мая российские силы ПВО сбили над территорией Краснодарского края 29 украинских БПЛА самолётного типа. Также перехвачены пять противокорабельных ракет «Нептун» ВСУ.

Рано утром 31 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что российские силы ПВО отразили массированную атаку дронов ВСУ в нескольких населённых пунктах, в том числе в Новороссийске.

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