Казань, 31 мая, 2024, 09:49 — ИА Регнум. Утром 31 мая российские силы противовоздушной обороны сбили над Татарстаном украинский дрон, сообщили в Министерстве обороны России.

MOD Russia/Global Look Press

ВСУ применили беспилотник самолётного типа для атаки на территорию России.

«Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, утром 31 мая в Казани на предприятиях объявили необходимость эвакуации в ряде районов на фоне прозвучавших в городе сирен тревоги.

Аэропорты Казани и Нижнекамска ввели утром 31 марта временный запрет на приём и вылет самолётов. Рейсы, следовавшие в Казань, перенаправляли в Самару. К настоящему моменту штатная работа аэропортов возобновилась.