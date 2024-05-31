Москва, 31 мая, 2024, 07:44 — ИА Регнум. В ночь с 30 на 31 мая российские военные перехватили пять украинских противокорабельных ракет «Нептун» и 29 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Краснодарским краем, сообщили в Министерстве обороны России.

Sputnik/РИА Новости

«Дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края уничтожены и перехвачены пять противокорабельных ракет и двадцать девять БпЛА», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

Кроме того, Вооружённые силы РФ сбили по одному дрону ВСУ над Воронежской, Белгородской и Тамбовской областями.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 31 мая глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев написал, что российские военные отразили массированную атаку БПЛА в нескольких муниципалитетах региона. Он уточнил, что в Новороссийске специалисты приступили к обследованию территории после падения сбитых дронов.

При этом на нефтебазе в Темрюкском районе Кубани вспыхнул пожар на территории нефтебазы. Он охватил три цистерны с нефтепродуктами. Пожар удалось потушить. В результате случившегося пострадали несколько человек.