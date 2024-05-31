Севастополь, 31 мая, 2024, 15:16 — ИА Регнум. ФСБ задержала жителя Севастополя, готовившего покушение на высокопоставленного военнослужащего Черноморского флота, сообщили 31 мая в ведомстве.

ФСБ России

На допросе севастополец рассказал, что летом, после начала СВО, познакомился с представителем украинских спецслужб в интернете. Сначала они обсуждали политические темы, затем на него вышли сотрудники СБУ и предложили работу за денежное вознаграждение.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3892433" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Задержание ФСБ севастопольца, планировавшего теракт

Мужчине поручили вести наблюдение за расположением российских военных кораблей, фотографировать места дислокаций российских военных и присылать их украинским кураторам. Также ему поручили вести наблюдение за отдельными высокопоставленными российскими военными.

Затем севастопольцу дали задание забрать из тайника взрывное устройство. В ФСБ уточнили, что при задержании изъяли произведённое за рубежом радиоуправляемое самодельное взрывное устройство фугасного действия с пластичным взрывчатым веществом массой около 630 граммов.

Сначала куратор сообщил мужчине, что он должен переложить СВУ в другой схрон, но затем заявил, что времени нет и нужно осуществить подрыв, прикрепив взрывное устройство на газовую трубу рядом с подъездом, куда войдёт в определённый момент российский военный. Увидев военного, севастополец должен был нажать кнопку и привести устройство в действие.

«Я подошёл и установил на газовую трубу взрывное устройство. Время — примерно семь часов вечера было», — сообщил задержанный.

В этот момент мужчину задержали сотрудники ФСБ. По решению суда 30-летнего севастопольца заключили под стражу. Против него возбудили уголовное дело по статям о покушении на совершение теракта (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ) и о незаконном хранении взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая сотрудники ФСБ задержали в Крыму четверых завербованных Киевом диверсантов, которым украинские спецслужбы поручили подорвать железнодорожное полотно на разных участках, чтобы парализовать движение поездов, в том числе составы военного назначения. Один из задержанных рассказал, что он должен был остановить взрывом поезд, по которому затем планировалось нанести ракетный удар.

Против задержанных возбудили уголовное дело по статьям о подготовке к теракту (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ) и о незаконных приобретении и хранении взрывчатых веществ (ч. З ст. 222.1 УК РФ). При обысках у них изъяли четыре взрывных устройства (каждое весом в килограмм) из электродетонаторов и брикетов пластичного взрывчатого вещества C-4.