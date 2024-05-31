Москва, 31 мая, 2024, 14:32 — ИА Регнум. Страны НАТО опасно заблуждаются, если думают, что их «индивидуальная помощь» киевскому режиму против РФ, в том числе удары по российской территории, не грозят вовлечением в конфликт всего Североатлантического альянса, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев 31 мая в Telegram-канале.

ТАСС/Екатерина Штукина

«Это серьёзная эскалация конфликта. Бывшая Украина и её союзники из числа стран НАТО получат ответ такой разрушительной силы, что сам Альянс просто не сможет удержаться от вовлечения в конфликт», — написал он.

Медведев назвал легкомысленными рассуждения отставных натовских чиновников, заявляющих, что Россия никогда не применит ядерное оружие против Украины или стран альянса. Зампред Совбеза напомнил, что они относительно недавно утверждали, что РФ не пойдёт на открытый конфликт против киевского режима, не желая ссоры с Западом, но просчитались. Теперь они могут снова просчитаться, убеждая, что Москва не решится на применение тактического ядерного оружия (ТЯО), но такая ошибка может стать фатальной, добавил он.

«Ведь, как справедливо заметил президент России [Владимир Путин], в европейских странах очень высокая плотность населения», — напомнил Медведев.

Он также отметил, что для стран, которые находятся за пределами радиуса поражения ТЯО, есть и стратегическое вооружение. Зампред Совбеза подчеркнул, что это не блеф, а конфликт с Западом развивается по худшему сценарию, эскалация постоянно нарастает. Гарантий того, что конфликт не перейдет в последнюю стадию, нет, подчеркнул Медведев.

Российский политик также заявил, что РФ будет уничтожать любую военную технику и специалистов, которые будут участвовать в конфликте против неё, не только на Украине, но и на территориях других стран, если удары будут наносить оттуда. Россия оценивает применение украинской армией дальнобойных вооружений, которыми управляют специалисты НАТО, не военной помощью, а участием в конфликте. Это может стать юридическим поводом для объявления войны — casus belli, подчеркнул Медведев.

Как сообщало ИА Регнум, генсек НАТО Йенс Столтенберг 25 мая призвал страны альянса отменить для Киева ограничения на удары из оружием для по российской территории. Он заявил, что ВСУ приходится тяжело на поле боя, особенно в Харьковской области, из-за того, что они не могут наносить удары по любым целям.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 28 мая заявил, что главы минобороны стран, входящих в ЕС, обсудят возможное согласование ударов западным оружием по территории России. Глава европейской дипломатии отметил, что ряд стран ожидаемо укажут на риск эскалации конфликта, но сам он не видит проблемы в снятии ограничений на применение оружия для киевского режима.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров 27 мая указан на то, что Столтенберг превысил полномочия, делая заявления от всего альянса по вопросу, который члены НАТО не обсуждали. Министр также отметил, что ряд стран уже выразили несогласие с генсеком военного блока.

Путин 28 мая рекомендовал представителям стран НАТО, особенного европейских, оценивать последствия, к которым могут привести их заявления. Президент подчеркнул, что оружие с дальним радиусом поражения невозможно использовать без службы сопровождения, которая будет наводить его на цель. Он также напомнил о небольших размерах западных стран и высокой плотности расселения там.