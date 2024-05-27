Москва, 27 мая, 2024, 15:28 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не имеет права делать заявления от лица всех членов альянса по тому вопросу, который не выносили на общее обсуждение. Об этом 27 мая заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя слова генсека НАТО об ударах по России западным оружием.

Soeren Stache / Globallookpress.com Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

«Я сомневаюсь, что генсекретарь может брать на себя такую ответственность и выступать от имени членов блока, когда эта тема у них не обсуждалась в рамках НАТО», — цитируют министра «я».

Лавров напомнил, что некоторые члены блока уже выразили несогласие с высказыванием генсека НАТО. Так, премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала Столтенберга быть осмотрительным в своих заявлениях.

Как сообщало ИА Регнум, 27 мая генсек НАТО вновь предложил разрешить Украине бить западным оружием по целям на территории России. Он заявил, что подобные удары в условиях наступления российских войск под Харьковом можно рассматривать как самооборону. Ранее он предлагал западным союзникам подумать, не следует ли им снять некоторые ограничения, которые они наложили на использование оружия, переданного Украине.

Высказывания Столтенберга осудил министр транспорта и инфраструктуры Италии Маттео Сальвини. Он заявил, что после таких слов Столтенберг должен извиниться или покинуть свой пост. Итальянского министра возмутила идея о том, что оружие для обороны Украине разрешат использовать в сражениях за пределами своей территории.

Канцлер Германии Олаф Шольц 26 мая отказался разрешать Украине бить западным оружием по России. По словам политика, с самого начала поставок немецкого оружия в Киев были разработаны и согласованы с Украиной правила использования этого оружия. Германия оказывает киевскому режиму поддержку, в том числе военную, но не хочет, чтобы конфликт на Украине перерос в «большую войну», добавил канцлер.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова отметила, что Россия не оставит без ответа посягательства на свою территорию. Западные страны, предоставив дальнобойные ракеты и тяжёлые вооружения и дав добро на их применение против России, способствовали эскалации конфликта, добавила Захарова.

Ранее Лавров заявил, что ВСУ уже используют оружие, предоставленное США и другими западными странами, для ударов по гражданским объектам в России за пределами зоны конфликта. Он подчеркнул, что в большинстве случаев удары приходятся по гражданской инфраструктуре и по жилым кварталам.

Так, 24 мая российские средства противовоздушной обороны уничтожили над территорией Белгородской области противорадиолокационную ракету HARM, выпущенную Вооружёнными силами Украины (ВСУ). В этот же день российские военные сбили над Крымом ночью 24 мая три оперативно-тактические ракеты ATACMS американского производства.