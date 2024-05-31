Москва, 31 мая, 2024, 11:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин освободил Михаила Попова от должности заместителя секретаря Совета безопасности РФ. Указ главы государства 31 мая опубликовали на официальном портале правовой информации.

Совет безопасности Российской Федерации Михаил Попов

«Освободить Попова Михаила Михайловича от должности заместителя секретаря Совета безопасности РФ», — говорится в документе.

Попов занимал пост заместителя секретаря Совбеза с конца марта 2013 года, а до этого работал на должности помощника секретаря Совета. Он является вице-адмиралом запаса, доктором военных наук и заслуженным военным специалистом России. Награждён орденами Александра Невского, «За военные заслуги» и Почёта, а также медалями и благодарностью президента России.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 12 мая освободил Сергея Шойгу от поста исполняющего обязанности главы Минобороны и назначил на должность секретаря Совбеза. Глава государства также позднеепоблагодарил Шойгу за строительство армии России и за то, что она получила новый облик.

Президент 30 мая подписал указ о назначении Руслана Кухарука врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа. Кухарук является выпускником пятого потока «школы губернаторов».

Ранее в этот же день глава государства до 17 июня 2025 года продлил срок службы директору Росфинмониторинга Юрию Чиханчину. Впервые президент подписал такой документ в 2016 году, когда главе ведомства исполнялось 65 лет, что является предельным возрастом для госслужбы.

Путин 29 мая назначил секретарём Госсовета помощника главы государства Алексея Дюмина. Ранее этот пост занимал Игорь Левитин.