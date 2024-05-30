Москва, 30 мая, 2024, 10:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин продлил службы директору Росфинмониторинга Юрию Чиханчину до 17 июня 2025 года. Распоряжение главы государства 30 мая опубликовано на портале официального опубликования нормативных актов.

Павел Бедняков/POOL/ТАСС Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин

«Распоряжение президента Российской Федерации: продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 17 июня 2025 г. директору Росфинмониторинга Чиханчину Юрию Анатольевичу», — говорится в документе.

Впервые президент подписал такой документ в 2016 году, когда главе Росфинмониторинга исполнялось 65 лет и потребовалось продлить срок службы сверх предельного возраста.

Чиханчин занял пост директора Росфинмониторинга в 2012 году. До этого он с 1978 года в течение продолжительного времени служил в Комитете госбезопасности СССР, а затем был главой Восточно-Сибирского управления Федеральной службы по валютному и экспортному контролю и департамента валютного контроля Минфина, а также руководил секретариатом заместителя председателя правительства России.

Как сообщало ИА Регнум, 24 апреля президент продлил на год срок предельного пребывания на государственной службе замглавы МИД Александру Грушко. Дипломат курирует вопросы отношений с европейскими странами, общеевропейского сотрудничества, взаимодействия с ЕС, ОБСЕ, НАТО и Советом Европы.

В феврале Путин назначил новым генеральным директором Министерства иностранных дел Алексея Островского. Другим указом глава государства освободил от занимаемой должности Сергея Вязалова в связи с переходом на другую работу.