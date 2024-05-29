Путин назначил помощника президента Дюмина секретарём Госсовета
Москва, 29 мая, 2024, 09:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил помощника главы государства Алексея Дюмина секретарём Госсовета. Соответствующий указ российского лидера опубликован 29 мая на сайте Кремля.
«Назначить секретарём Государственного совета Российской Федерации помощника президента Российской Федерации Дюмина А. Г.», ― говорится в сообщении.
Эту должность ранее занимал Игорь Левитин.
Государственный совет — это госорган, который формируется президентом для обеспечения функционирования и взаимодействия органов, входящих в единую систему публичной власти, а также определения направлений внутренней и внешней политики, социально-экономического развития государства.
Как сообщало ИА Регнум, 14 мая Путин назначил помощником президента Алексея Дюмина, который с 2016 года занимал пост губернатора Тульской области. Его освободили от должности главы региона. В администрации президента он будет курировать вопросы ВПК, спорта и заниматься Госсоветом.
Кроме того, глава государства включил Дюмина в наблюдательный совет госкорпорации «Ростех».