Москва, 29 мая, 2024, 09:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил помощника главы государства Алексея Дюмина секретарём Госсовета. Соответствующий указ российского лидера опубликован 29 мая на сайте Кремля.

Гавриил Григоров/РИА Новости Алексей Дюмин

«Назначить секретарём Государственного совета Российской Федерации помощника президента Российской Федерации Дюмина А. Г.», ― говорится в сообщении.

Эту должность ранее занимал Игорь Левитин.

Государственный совет — это госорган, который формируется президентом для обеспечения функционирования и взаимодействия органов, входящих в единую систему публичной власти, а также определения направлений внутренней и внешней политики, социально-экономического развития государства.

Как сообщало ИА Регнум, 14 мая Путин назначил помощником президента Алексея Дюмина, который с 2016 года занимал пост губернатора Тульской области. Его освободили от должности главы региона. В администрации президента он будет курировать вопросы ВПК, спорта и заниматься Госсоветом.

Кроме того, глава государства включил Дюмина в наблюдательный совет госкорпорации «Ростех».