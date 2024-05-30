Москва, 30 мая, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Руслана Кухарука врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа. Документ опубликовала 30 мая пресс-служба Кремля.

Александр Казаков/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и Руслан Кухарук

«Назначить Кухарука Руслана Николаевича временно исполняющим обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», — говорится в тексте указа.

Отмечается, что Кухарук будет врио главы региона до вступления в должность лица, избранного губернатором.

Этим же указом Путин освободил Наталью Комарову от должности губернатора ХМАО.

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Как сообщало ИА Регнум, 30 мая Комарова заявила, что уходит с поста губернатора Ханты-Мансийского автономного округа. Она добавила, что переходит на другую работу, но не уточнила, куда именно. Комарова возглавляла регион с 2010 года. В Кремле заявили, что высоко оценивают её работу на посту главы Югры.

В этот же день Путин в ходе встречи с мэром Тюмени Кухаруком предложил ему возглавить Ханты-Мансийский автономный округ. Глава государства отметил, что Кухарук родился в этом регионе, всю жизнь работал в Тюмени, дважды становился главой города.

Руслан Кухарук является выпускником пятого потока «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС. Кроме того, с ноября 2023 года Кухарук является сопредседателем Высшего совета Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ).