Нью-Йорк, США, 20 мая, 2024, 18:49 — ИА Регнум. У Запада нет такого «супер-оружия», поставка которого ВСУ переломила бы негативные для киевской армии тенденции на поле боя, заявил 20 мая постпред России при ООН Василий Небензя.

Klaus-Dietmar Gabbert/Global Look Press

Истребители F-16, если они будут поставлены Украине, постигнет та же участь, что и танки Leopard и Abrams или ракеты ATACMS, на которые Киеве и его западные кураторы надеялись ранее, отметил Небензя на заседании Совбеза ООН.

«Ещё недавно западные русофобы восхваляли передачу американцами дальнобойных ракет ATACMS, которые сегодня десятками сбиваются российской системой ПВО и уничтожаются, как хвалёные «Леопарды» и «Абрамсы». Такая же участь постигнет и F-16, как только они поступят киевскому режиму», — сказал постпред.

Ранее 20 мая Небензя также заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине ещё возможно, для этого Запад должен перестать поставлять в Киев вооружения, а власти Украины — выполнить требования, поставленные перед началом специальной военной операции.

Как передавало ИА Регнум, президент Владимир Путин ранее отмечал, что предполагаемые поставки F-16 ВСУ не поменяют ситуацию в зоне спецоперации и их будут уничтожать, как и другую западную технику на Украине. Глава государства заявлял, что американские истребители будут для России законной целью, если их направят против неё с аэродромов в третьих странах.

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в феврале 2024 года высказал мнение, что в случае использования ВСУ обещанных Киеву истребителей F-16 с аэродромов стран — членов НАТО Россия может уничтожить их как законную цель. Эксперт отметил, что при размещении этих самолётов на авиабазах в Румынии и Польше они превратятся в мишени для российских военных.

Россия будет воспринимать истребители F-16, переданные Украине, как носители ядерного оружия, заявил МИД РФ в мае 2024 года. Москва не может игнорировать тот факт, что данные авиасредства относятся к платформам двойного оснащения — неядерного и ядерного, отмечалось в заявлении ведомства.