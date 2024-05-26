Берлин, 27 мая, 2024, 02:38 — ИА Регнум. Франция и Германия обсудят на совместном заседании совета по обороне и безопасности выделение дополнительной помощи Украине, заявил 26 мая французский президент Эммануэль Макрон. Его выступление транслировалось Елисейским дворцом в соцсети Х.

Сергей Корсун ИА REGNUM Эммануэль Макрон и Олаф Шольц

«Мы будем обсуждать на предстоящем совместном заседании совета по обороне и безопасности продолжение помощи Украине в сопротивлении до конца, включая её военное оснащение, поддержку, обучение», — сказал Макрон.

По итогам своей трехдневной поездки в Германию президент Франции рассчитывает получить план по обороне Украины и безопасности Европы. Кроме того, он намерен сформировать «общий взгляд» на улучшение ситуации с европейской экономикой.

Как сообщало ИА Регнум, 26 мая на мероприятии в Берлине, посвящённом 75-летию германской конституции, Макрон заявил, что Европа имеет большое количество внешних и внутренних врагов и «может умереть». Сложный для Европы момент связан с украинским конфликтом, добавил он. По словам французского лидера, Евросоюз сталкивается с вызовом, связанным с декарбонизацией экономики, когда решение климатических проблем должно быть не в ущерб экономическому росту и индустриализации.

На Украине не рассматривают возможность достижения вопросов прекращения огня с Россией, заявил лидер киевского режима Владимир Зеленский. По его словам, сейчас это очень опасно. Он считает подобное соглашение резонным только в случае, если бы войска при этом находились «на линии границ».

В начале года Макрон сделал ряд заявлений о возможности отправки войск западных стран на Украину. В том числе 2 мая он не исключил, что направит туда французские войска, если российская армия прорвёт оборону ВСУ. Президент России Владимир Путин предостерёг страны Запада от отправки войск на Украину. Он подчеркнул, что последствия такой интервенции будут более трагичными, чем ранее.