Берлин, 19 мая, 2024, 02:49 — ИА Регнум. Министерство обороны Германии запросило у правительства дополнительные 3,8 миллиарда евро на финансирование программы поддержки Украины. Об этом со ссылкой на источники сообщило немецкое издание Bild.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

«Министерство обороны бьёт тревогу в правительстве… ведомство министра обороны Бориса Писториуса сообщило о дополнительной потребности в размере 3,8 миллиарда евро на помощь Украине в рамках текущего финансового года», — говорится в материале.

В связи с возросшими потребностями в финансировании Писториус в течение недели провёл встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и министром финансов Кристианом Линднером. Соответствующий запрос в июне представят на утверждение парламента.

Один из чиновников минобороны Германии в беседе с Bild заявил, что ведомство рассчитывает на одобрение запроса до конца текущего финансового года. Кроме того, ожидается, что в следующем финансовому году бундесвер запросит для помощи Киеву рекордную сумму в размере 15 миллиардов евро.

Как передавало ИА Регнум, в мае глава минобороны ФРГ Борис Писториус во время визита в США заявил, что Берлин намерен закупить у Вашингтона три реактивные системы залпового огня HIMARS для последующей передачи их Украине. До этого канцлер Германии Олаф Шольц призвал страны Евросоюза поставить Украине, испытывающей дефицит средств противовоздушной обороны, больше систем Patriot.

Российская сторона неоднократно призывала западные страны воздержаться от предоставления Украине военной помощи. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые военные грузы, предназначенные для ВСУ, станут законной целью для ВС РФ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что поставки Киеву вооружений никак не влияют на ход проведения Россией специальной военной операции, а только затягивают конфликт и наносят ущерб странам, участвующим в поддержке Украины.