Москва, 30 мая, 2024, 17:55 — ИА Регнум. После завершения конфликта на Украине всё встанет на свои места. Об этом 30 мая на встрече с семьями, награждёнными орденом «Родительская слава» и званием «Мать-героиня», заявил президент России Владимир Путин.

Александр Гальперин/РИА Новости

Семья из Донецка, обращаясь к главе государства, отметила, что им было бы легче, если бы они знали, когда закончится спецоперация.

«Обязательно так и будет. В конечном итоге всё встанет на свои места, и дети ваши найдут свои места — в жизни, в деле», — сказал президент.

Он добавил, что с 2014 года Донецкая и Луганская Народные Республики живут в сложных условиях.

«Но у меня нет сомнений в том, что ситуация будет меняться к лучшему, будет устойчивой. Все будет спокойно, стабильно и всё будет развиваться», ― заявил российский лидер.

Он выразил уверенность в том, что ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области будут развиваться в составе России «в общей нашей большой семье».

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Как сообщало ИА Регнум, 30 мая Путин заявил, что поддержка россиянами бойцов специальной военной операции является основой успехов на поле боя и нашего бытия в целом.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 мая поблагодарил участников специальной военной операции за ратный труд и указал, что ими восхищается и их поддерживает вся Россия.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев 27 мая во время посещения военного полигона Песочненский в Ленинградской области заявил, что России нужна только победа в СВО. Он выразил уверенность, что в самом ближайшем будущем Россия добьётся необходимых результатов.

По словам Медведева, у России есть всё необходимое для победы — это технологический потенциал, рабочий опыт, стойкость и сила, верность Отечеству, глубокая историческая память и грамотно поставленные цели. Он подчеркнул, что победа будет за Россией.

Путин не раз подчёркивал, что специальная военная операция направлена на защиту суверенитета России и её безопасности и цели СВО обязательно будут достигнуты. 7 мая на встрече с участниками спецоперации он заявил, что у него нет никаких сомнений в победе России. Путин подчеркнул, что победа в спецоперации на Украине будет гарантирована тогда, когда Москва будет на «полшага впереди», тогда эффективность кратно возрастёт.